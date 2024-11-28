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Зеленський у День подяки звернувся до американців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський у День подяки звернувся до американців
Зеленський подякував громадянам США за підтримку України
фото: Офіс президента України

Президент України наголосив, що мир завдяки силі – це єдиний спосіб протистояти терору й агресії

Президент України Володимир Зеленський у День подяки звернувся до громадян США і висловив вдячність усім американським друзям за підтримку. Він також підкреслив, що мир завдяки силі – це єдиний спосіб протистояти терору й агресії. Про це глава української держави повідомив у соцмережі Х. 

«У цей День подяки ми з Оленою Зеленською висловлюємо щиру вдячність усім нашим американським друзям і сім’ям, які сьогодні збираються за святковим столом. Ваша підтримка дуже важлива для нас, для кожної української сім’ї та кожного українського серця у цей надзвичайно складний час. Ваша солідарність – через теплі слова, вивішування українських прапорів, надання безпекової та економічної допомоги – робить нас сильнішими та наближає відновлення справедливості й миру», – написав президент.

Зеленський наголосив, що боротьба, яку веде український народ, стосується не лише України.

«Ми захищаємо свободу від тиранії та ставимо кривдників на місце. Щоденні атаки Путіна й жахливі звірства, зокрема викрадення тисяч українських дітей, демонструють його зневагу до миру, людського життя та спільних цінностей, які об'єднують демократичні суспільства в усьому світі», - зазначив очільник української держави.

Президент наголосив, що мир завдяки силі – це єдиний спосіб протистояти терору й агресії.

«Ми дуже цінуємо провідну роль Америки в об’єднанні вільного світу заради захисту свободи та побудови майбутнього, у якому кожна сім’я та кожна дитина зможуть жити в безпеці. Захист людського життя, свободи й безпеки в одному регіоні зміцнює всіх у світі – усіх, хто цінує людське життя та верховенство права. Сильне світове лідерство Америки критично важливе для перемоги нормального життя над насильством і терором», – додав він.

Зеленський подякував громадянам США за підтримку України. «Разом ми зробимо все можливе, щоб свобода та цінності, близькі нам усім, перемогли», – запевнив президент України.

Нагадаємо, у понеділок, 25 листопада, президент США Джо Байден провів традиційну церемонію помилування індиків, присвячену Дню подяки. Байден додав, що це остання церемонія помилування індиків, яку він проводить на посаді президента. Він висловив вдячність американському народові. 

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Теги: США Україна Різдвяні свята

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