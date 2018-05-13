Збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи з карате (відео)
- Сьогодні, 14:53
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Збірна України з карате
Це вже четверта медаль для збірної України
Збірна України завоювала бронзову медаль у заключний день чемпіонату Європи з карате, який проходить у Сербії.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці перемогли в «бронзовому» фіналі проти команди Португалії з рахунком 3:1.
«Золото» розіграють в очному протистоянні збірні Іспанії та Туреччини.
Нагадаємо, що збірна України з карате завоювала повний комплект нагород в індивідуальних фіналах чемпіонату Європи - вищу нагороду виграла Анжеліка Терлюга, срібло - у Аніти Серьогіної, а бронза - у Станіслава Горуни.