Збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи з карате (відео)

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Збірна України з карате

Це вже четверта медаль для збірної України

Збірна України завоювала бронзову медаль у заключний день чемпіонату Європи з карате, який проходить у Сербії.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці перемогли в «бронзовому» фіналі проти команди Португалії з рахунком 3:1.

«Золото» розіграють в очному протистоянні збірні Іспанії та Туреччини.

Нагадаємо, що збірна України з карате завоювала повний комплект нагород в індивідуальних фіналах чемпіонату Європи - вищу нагороду виграла Анжеліка Терлюга, срібло - у Аніти Серьогіної, а бронза - у Станіслава Горуни.