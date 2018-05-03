Збірна України зайняла третє командне місце на чемпіонаті світу з пауерліфтингу

Українці зуміли здобути 13 нагород

Національну збірну України на чемпіонаті світу з жиму лежачи у м. Почефстром (Південна Африка) склали всього 14 спортсменів, що значно відрізнялось від кількісного складу інших команд. Але цього виявилось достатньо аби посісти третє загальнокомандне місце серед жінок, чоловіків і юніорів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України. На



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Українці зуміли здобути 13 нагород

Національну збірну України на чемпіонаті світу з жиму лежачи у м. Почефстром (Південна Африка) склали всього 14 спортсменів, що значно відрізнялось від кількісного складу інших команд.

Але цього виявилось достатньо аби посісти третє загальнокомандне місце серед жінок, чоловіків і юніорів, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

На рахунку збірної України з пауерліфтингу 13 медалей: серед них дві золоті, сім срібних і чотири бронзові.

Нагороди найвищого ґатунку, а відповідно і чемпіонські титули здобули срібна призерка Всесвітніх ігор Тетяна Мельник (до 72 кг) серед дорослих і Артур Зальотов (до 93 кг) серед юніорів.

Срібними медалістами дорослого чоловічого заліку стали Андрій Кримов (до 93 кг) і Костянтин Мусієнко (до 83 кг). Ще однією срібною призеркою серед дорослих стала Катерина Ткачук (до 57 кг).

Срібні медалі до загальної скарбнички доклали і юніори: Микита Жуковський (до 105 кг), Юрій Монастирський (до 120 кг) та Михайло Малкуш (до 59 кг), а також представник вікової категорії «юнаки» Ігор Оробець (до 105 кг).

На третю сходинку п’єдесталу пошани піднімались Ігор Гаращенко (до 59 кг), Андрій Баленков (до 74 кг), Володимир Бетяр (до 105 кг) і Руслан Разімурадов (до 74 кг).

Чемпіонка світу Тетяна Мельник зазначила: «Збірна виступила добре. І наші спортсмени зуміли навіть покращити прогнозовані результати. Багато спортсменів з інших країн не змогли реалізувати свій потенціал взагалі. А от українці виклались».

Жіноча доросла збірна України стала третьою у загальнокомандному заліку, хоча і була представлена лише трьома спортсменками.