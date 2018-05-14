Збірна України здобула 31 нагороду на чемпіонаті Європи із сумо

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Українці здобули п'ять золотих медалей

У Пловдиві (Болгарія) відбувся чемпіонат Європи із сумо серед юніорів і дорослих, де українська національна збірна здобула 31 нагороду (п’ять золотих, сім срібних і 19 бронзових медалей).

Нашу державу представляли 41 суматорі у вікових категоріях U-21, U-23 та Seniors, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

Цьогорічними чемпіонами Європи стали п’ять суматорі з України, а саме – Колесник Карина (до 60 кг серед юніорів U-21), Важа Даяурі (до 115 кг, серед юніорів U-21), Сергій Соколовський (+115 кг, серед юніорів U-21), Анатолій Хлюстін (до 85 кг, серед юніорів U-23), Валерія Одінцова (до 60 кг, серед Seniors).

Сім срібних нагород для української збірної здобули Ірина Гребенчук (до 70 кг, серед юніорів U-21), Валерія Колесник (до 55 кг, серед юніорів U-23), Олена Нікітінська (до 65 кг, серед юніорів U-23), Ірина Чоробай (до 80 кг, серед юніорів U-23), Єлизавета Моренко (Open, серед юніорів U-23), Світлана Ярьомка (+95 кг, серед Seniors), Руслан Русанов (до 92 кг, серед Seniors).

На третю сходинку п’єдесталу піднімались Кучер Карина (до 55 кг, серед юніорів U-21), Моренко Єлизавета (Open, серед юніорів U-21), Максим Цибульняк (до 85 кг, серед юніорів U-21), Олександр Урасакі (до 115 кг, серед юніорів U-21), Ірина Гребенчук (до 73 кг, серед юніорів U-23), Сергій Гайдар (до 70 кг, серед юніорів U-23), Артем Сировягін (до 85 кг, серед юніорів U-23), Владислав В’юн (до 115 кг, серед юніорів U-23), Максим Олешко (+115 кг та Open, серед юніорів U-23), Вікторія Царук (+95 кг, серед Seniors), Марина Максименко (Open, серед Seniors), Світлана Ярьомко (Open, серед Seniors), Олександр Козирев (до 70 кг, серед Seniors), Олег Давиденко (до 77 кг, серед Seniors), Святослав Семукрас (до 85 кг, серед Seniors), Важа Даяурі (до 115 кг, серед Seniors), Олександр Вересюк (понад 115 кг та Open, серед Seniors).

Серед вікової категорії Seniors українська жіноча збірна посіла друге місце командного заліку, поступившись Росії, а чоловіча збірна здобула у цій віковій категорії командну бронзу.