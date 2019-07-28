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    Збірна України здобула першу перемогу на чолі з Багатскісом

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    Збірна України з баскетболу - Збірна України здобула першу перемогу на чолі з Багатскісом
    Збірна України з баскетболу
    ФБУ

    Чоловіча баскетбольна збірна України зіграла перший поєдинок під керівництвом латвійського тренера

    Команда Айнарса Багатскіса обіграла збірну Білорусі у Мінську в першому з двох запланованих матчів. Національна чоловіча збірна України зіграла перший матч під керівництвом нового тренера та одразу перемогла.

    За домовленістю сторін матч проходив у закритому режимі, а команди зіграли одразу п'ять чвертей. У перших трьох десятихвилинках наші суперники вели в рахунку, проте в заключних двох українська команда зуміла зібратися та переломити хід поєдинку на свою користь. 

    Нагадаємо, що ці збори вітчизняної команди є підготовчими до зимових матчів відбору на ЄвроБаскет-2021. Перше з трьох вікон розпочнеться 17 лютого та триватиме тиждень, наступні два відбудуться 23 листопада та 1 грудня 2020 і 15 та 23 лютого 2021 року. 

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    Українська збірна потрапила до групи F, де буде боротися за путівку на чемпіонат Європи разом з Австрією, Угорщиною та добре знайомою Словенією. 

     

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