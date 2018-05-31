Збірні України з баскетболу 3х3 прибули до Франції на представницький турнір
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Чоловіча національна збірна по завершені турніру одразу вирушить на Філіппіни, де буде відбуватися Чемпіонат світу
Національна збірна України з баскетболу 3х3, національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3, а також чоловіча і жіноча збірні гравців віком до 23 років сьогодні прибули до Франції для участі у представницькому турнірі Біг Твелв.
Змагання відбуватимуться у містечку Вуарон, що неподалік від Гренобля, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Серед суперників українських команд будуть збірні Нідерландів, Чехії, Швейцарії, Андорри, Німеччини, США, Польщі, Франції (Північ), Франції (Південь), юніорська збірна Франції, збірна Алжиру U-23, збірна Африки.
Чоловіча національна збірна по завершені турніру одразу вирушить на Філіппіни, де буде відбуватися Чемпіонат світу з баскетболу 3х3.