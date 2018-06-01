Збірні України з баскетболу 3х3 вийшли у чвертьфінал турніру у Франції

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Фото ФБУ

Наші баскетболісти наразі йдуть без поразок

Чоловіча та жіноча національні збірні України з баскетболу 3х3 стартували 1 червня на представницькому турнірі у французькому Вуароні.

У змаганнях беруть участь команди 12-ти країн – звідси і назва турніру Big Twelve, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Українські команди відразу на старті захопили лідерство, вигравши по три матчі ігрового дня.

Чоловіки перемогли суперників з Франції-Південь (21:17), Швейцарії (22:11) та Андорри-2 (21:6).

За команду виступають Станіслав Тимофеєнко, Олександр Кольченко, Дмитро Липовцев і Максим Закурдаєв.

Перше місце вивело команду одразу у чвертьфінал. Суперником українців там буде переможець пари 1/8 фіналу Німеччина – Алжир U-23.

У жінок українки перемагали французьку команду Збірна Африки (21:5), Німеччину (19:13) та Андорру-2 (18:9).

Українки грають у складі Міріам Уро-Ніле, Ганни Ольховик, Дар'ї Завидної та Христини Філевич.

Українська жіноча команда також 2 червня гратиме відразу у чвертьфіналі. Там їхнім суперником буде переможець пари Франція U-18 – Франція U-18/2.