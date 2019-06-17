  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жіноча збірна України програла боротьбу за Фінал чотирьох «Золотої євроліги»

    • Розсилка
    Жіноча збірна України з волейболу - Жіноча збірна України програла боротьбу за Фінал чотирьох «Золотої євроліги»
    Жіноча збірна України з волейболу

    Наші дівчата поступилися на виїзді Словаччині

    Словаччина - Україна - 3:1 (27:25, 21:25, 25:20, 25:14)

    Словаччина: Косекова (4), Худецова (1), Хронцекова (7), Палгутова (21), Спанкова, Кіякова, Пенцова (8), Херелова (2), Радосова (19), Овецкова, Шабова, Янцова, Сундерлікова, Костеланска (11). Тренер - Марко Феноліо.
    Україна: Дудник (1), Карпець (9), Політанська (2), Денисова (6), Нємцева (1), Дорсман (10), Биценко (14), Степанюк (16), Карасьова, Дрозд (3), Великокон, Ужва, Ткаченко, Данчак. Тренер - Гарій Єґіазаров.

    Жіноча збірна України з волейболу програла на виїзді Словаччині та не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої євроліги».

    Для виконання завдання українкам необхідно було виграти бодай два сети.

     Читайте також: Збірна України не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої Євроліги»
    Читайте також
    волейбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ