Жіноча збірна України програла боротьбу за Фінал чотирьох «Золотої євроліги»
Жіноча збірна України з волейболу
Наші дівчата поступилися на виїзді Словаччині
Словаччина - Україна - 3:1 (27:25, 21:25, 25:20, 25:14)
Словаччина: Косекова (4), Худецова (1), Хронцекова (7), Палгутова (21), Спанкова, Кіякова, Пенцова (8), Херелова (2), Радосова (19), Овецкова, Шабова, Янцова, Сундерлікова, Костеланска (11). Тренер - Марко Феноліо.
Україна: Дудник (1), Карпець (9), Політанська (2), Денисова (6), Нємцева (1), Дорсман (10), Биценко (14), Степанюк (16), Карасьова, Дрозд (3), Великокон, Ужва, Ткаченко, Данчак. Тренер - Гарій Єґіазаров.
Жіноча збірна України з волейболу програла на виїзді Словаччині та не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої євроліги».
Для виконання завдання українкам необхідно було виграти бодай два сети.