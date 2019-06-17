Збірна України не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої Євроліги»



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Збірна України з волейболу Фейсбук

Перемоги над командою Білорусі виявилося замало нашим волейболістам

Україна — Білорусь – 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:11)

Україна: Полуян (1), Вієцький (16), Плотницький (15), Дрозд (11), Брова, Ковальчук, Семенюк (17), Діденко (1), Фомін, Тевкун (3), Шевченко (1), Єрещенко (17), Гладенко, Хандролін. Тренер - Уґіс Крастіньш.

Білорусь: Радзюк (12), Бусел (13), Бабкевич, Шкредав (1), Шмат (6), Кудрашов, Цюшкевич, Ваш (1), Міскевич (22), Будзюхін, Чарапович (4), Куклінскій (11), Кураш (3), Аплевич.Тренер -Віктор Бекша.

Українці перед матчем відставали на два очки від білорусів. То ж нашу команду влаштовувала перемога з різницею в два очки і більше. Однак білорусам вдалося добути прийнятний для них результат.

Відтак збірна України не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої Євроліги».