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    Збірна України не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої Євроліги»

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    Збірна України з волейболу - Збірна України не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої Євроліги»
    Збірна України з волейболу
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    Перемоги над командою Білорусі виявилося замало нашим волейболістам

    Україна — Білорусь – 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:11)

    Україна: Полуян (1), Вієцький (16), Плотницький (15), Дрозд (11), Брова, Ковальчук, Семенюк (17), Діденко (1), Фомін, Тевкун (3), Шевченко (1), Єрещенко (17), Гладенко, Хандролін. Тренер - Уґіс Крастіньш.
    Білорусь: Радзюк (12), Бусел (13), Бабкевич, Шкредав (1), Шмат (6), Кудрашов, Цюшкевич, Ваш (1), Міскевич (22), Будзюхін, Чарапович (4), Куклінскій (11), Кураш (3), Аплевич.Тренер -Віктор Бекша.

    Українці перед матчем відставали на два очки від білорусів. То ж нашу команду влаштовувала перемога з різницею в два очки і більше. Однак білорусам вдалося добути прийнятний для них результат.

    Відтак збірна України не пробилася до Фіналу чотирьох «Золотої Євроліги».

     Читайте також: Українські волейболісти без лідера в складі здобули третю перемогу в «Золотій Євролізі»
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