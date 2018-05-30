Жіноча збірна України з хокею вперше зіграє у кваліфікації до чемпіонату світу

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Фото ФХУ

В Україні з'явиться хокейна жіноча збірна

Виконавчий комітет Федерації хокею України прийняв рішення щодо створення національної жіночої збірної України з хокею.

Команда вже цього сезону дебютує на міжнародній арені, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

Свого часу – на початку 90-х років – вже була спроба створення жіночої збірної. Але той проект був недовготривалим і через фінансові причини й у зв’язку із реорганізацією жіночих змагань під егідою Міжнародної федерації хокею був призупинений.

Команда тоді встигла взяти участь у двох чемпіонатах Європи.

Жіноча команда розпочне свої міжнародні виступи з кваліфікації до чемпіонату світу, яка відбудеться у січні 2019 року у Південно-Африканській республіці. Суперниками будуть збірні Болгарії, Гонконгу, ПАР і Бельгії. Змагання відбудуться 16-23 січня у місті Кейптауні.

«Ми ставимо перед собою доволі амбітні плани на майбутнє. Для цього розроблено комплексну програму розвитку національної жіночої збірної на п’ять років. Також найближчим часом буде оприлюднено тренерський штаб національної збірної та план підготовки», - сказав президент ФХУ Анатолій Брезвін.

На сьогоднішній день у чемпіонаті України з хокею серед жінок змагаються п’ять команд: «Пантери» (Харків), «Королеви Дніпра» (Дніпро), «Україночка» (Київ), «Дніпровські Білки» (Дніпро) та «Лавина» (Кременчук).