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Олександр Усик готується завершити кар'єру: боксер назвав строки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Олександр Усик готується завершити кар'єру: боксер назвав строки
Олександр Усик заявив, що завершить кар'єру протягом двох років
фото із відкритих джерел

Українському боксеру залишилося провести лише два бої у кар'єрі

Український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри. Про це він розповів Sky Sports.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель ДюбуаДжозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся. 

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Теги: Олександр Усик Джозеф Паркер Джозеф Паркер Даніель Дюбуа бокс спорт

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