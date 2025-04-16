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Тенісистка Дарт вибачилася за слова про неприємний запах її суперниці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Тенісистка Дарт вибачилася за слова про неприємний запах її суперниці
Дарт посідає 110 сходинку у одиночному рейтингу WTA
фото: AP

Під час гри Дарт звернулася до судді зі словами щодо суперниці: «Можете попросити її використовувати дезодорант? Від неї погано пахне»

Британська тенісистка Харрі Дарт вибачилася за висловлювання на адресу француженки Луа Буассон під час матчу на турнірі у Руані. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч відбулася у вівторок, 15 квітня, і завершилася з рахунком 6:0, 6:3 на користь Буассон. Під час матчу Дарт звернулася до судді на вишці зі словами: «Можете попросити її використовувати дезодорант? Від неї погано пахне».

Рефері ніяк не відреагував на вчинок британки й гравчині після цього розпочали другий сет.

«Хочу вибачитись за свої слова на корті. Це був необдуманий коментар, про який я щиро жалкую. Я не хочу так поводитися і беру на себе всю відповідальність. Я дуже поважаю Луа та те, як вона грала. Зроблю з цього уроки і рухатимуся вперед», – написала британка у соціальній мережі.

Дарт посідає 110 сходинку у одиночному рейтингу WTA.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс впустив з рук кубок, коли нагороджував університетську команду штату Огайо з американського футболу.

Команду Buckeyes нагороджували після її перемоги в північноамериканській студентській лізі NCAA з американського футболу.

Участь у церемонії нагородженні брали президент США Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Коли віцепрезидент США намагався взяти кубок, щоб вручити його Buckeyes, трофей розламався на дві частини.

«Я не хотів, щоб трофей дістався комусь іншому після мене, тому вирішив його розбити», – пожартував Венс в Х.

Після нагородження команда подарувала Трампу футболку з написом Trump 47.

Теги: теніс скандал

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