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Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна піднялася на одну позицію в рейтингу WTA
20 квітня Світоліна виграла турнір WTA 250 в Руані (Франція)
фото: WTA TV

В оновленому рейтингу WTA Світоліна посідає 17 місце

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку у рейтингу WTA після 18-го титулу у кар'єрі. Про це повідомляє «Главком».

В оновленому рейтингу WTA Світоліна посідає 17 місце. Друга ракетка України Марта Костюк опустилися на 11 позицій – наразі вона 36-а.

Даяна Ястремська зберегла своє 46 місце. А от Ангеліна Калініна опустилася на 9 місць – вона посідає 74 позицію.

Рейтинг WTA

1. Аріна Сабалєнка – 10758 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7383
3. Джессіка Пегула (США) – 6209
4. Коко Гофф (США) – 6063
5. Медісон Кіз (США) – 4999
...

17. Еліна Світоліна (Україна) – 2430
36. Марта Костюк (Україна) – 148
46. Даяна Ястремська (Україна) – 1244
74. Ангеліна Калініна (Україна) – 888
99. Юлія Стародубцева (Україна) – 711
147. Дарія Снігур (Україна) – 502

Вчора, 20 квітня, Світоліна виграла турнір WTA 250 в Руані (Франція).

У фіналі Еліна у напруженому поєдинку перемогла сербку Ольгу Данілович.

Еліна поступалася з брейком у першому сеті, але змогла все ж змогла виграти його – 6:4.

У другому сеті справа дійшла до тайбрейку. Обидві тенісистки мали сетболи, однак перемогу у сеті здобула саме Еліна.

Еліна Світоліна 22-й раз зіграла у фіналі турніру WTA і виборола 18-й титул.

WTA 250. Руан. Фінал

Еліна Світоліна (Україна) – Ольга Данилович (Сербія) 6:4, 7:6(8)

В 1/2 фіналу Еліна Світоліна втретє зіграла проти Єлени-Габріели Русе і втретє обіграла її у двох сетах. Поєдинок тривав 59 хвилин, за які Світоліна зробила п'ять брейків і не дозволила суперниці дістатися до брейк-поїнтів.

Еліна 22-й раз у кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA і сьомий раз зробить це на ґрунті. Вона боротиметься за свій 18-й титул у кар'єрі та сьомий на ґрунтових кортах.

Востаннє Світоліна грала у фіналі в січні минулого року в Окленді (поступилася Коко Гауфф), а свій останній титул виборола в травні 2023 року на ґрунтовому турнірі в Страсбурзі.

Суперницею Еліни в неділю буде сербка Ольга Данилович, яка сьогодні перемогла Сюзан Ламменс із Нілерландів (6:4, 6:4). Раніше тенісистки не зустрічалися.

WTA 250. Руан. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:0, 6:2

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула перемогу над іншою українською тенісисткою Ангеліною Калініною в другому колі турніру WTA 250 в Руані.

Українське «дербі» відбулося у другому раунді турніру. Тенісистки потрапили в одну сітку змагань: Ангеліна Калініна здолала Нао Хібіно, а Еліна Світоліна – Жиль Тайхманн.

Вигравши другий матч у Руані поспіль, Еліна в режимі реального часу піднялася на одну позицію в рейтингу WTA – 17-те місце. Калініна розташовується на 72-й сходинці.

Ангеліна Калініна виграла стартовий гейм, а Світоліна, у свою чергу, забрала собі три наступні гейми, зокрема, зробивши брейк за рахунком 1:1.

Еліна Світоліна з першої спроби реалізувала сетбол та виграла перший сет – 6:4.

Другий сет тривав лише 29 хвилин. Світоліна виграла всі шість геймів у партії – 6:0.

Світоліна за матч зробила чотири ейси, хоч і мінімально поступилась суперниці за показником першої подачі (61% проти 62%). Еліна також відіграла шість із семи брейкпойнтів Калініної, в Ангеліни – три з восьми.

WTA 250. Руан. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 1) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:0.

Теги: Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Рейтинг WTA Ангеліна Калініна Дарія Снігур теніс

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