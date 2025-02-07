«Бачу в ньому сучасну версію дідуся». Внук Мохаммеда Алі висловився про Усика

«Коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого»

Американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся. Про це стало відомо під час його відповідей під час короткого бліц-інтервʼю.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.

Ніко Алі Волш також дав прогноз, як би завершився бій Олександра Усика та Мохаммеда Алі.

«Так, це було б цікаво, це було б круто! Звісно, я оберу свого дідуся. Проте це був би дуже видовищний бій, бо Усик має харизму і талант, що зустрічається дуже рідко. І вони обидва це мають. Це був би неймовірний поєдинок», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Мухаммеда Алі вважають одним з найкращих боксерів в історії. Він виграв золото на Олімпійських Іграх-1960 та був абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Як відомо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Раніше культовий американський супертяж Майк Тайсон назвав найкращого боксера в історії. Тайсон виділив легендарного Мухаммеда Алі.