Баскетболіст Тимофеєнко встановив унікальне досягнення

Тимофеєнко очолює історичний рейтинг баскетбольної Суперліги за підбираннями

Капітан «Дніпра» Станіслав Тимофеєнко, який очолює історичний рейтинг баскетбольної Суперліги за підбираннями, досяг чергової гросмейстерської позначки – 3000 підбирань. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ФБУ.

Після першого матчу чвертьфінальної серії плейоф проти «Прикарпаття-Говерли» у Тимофеєнка стало 3014 підбирання і він впевнено очолює рейтинг, який ведеться з 2009 року.

На другому місці в рейтингу центровий «Київ-Баскета» Максим Сандул, який в цьому сезоні вже зібрав 340 підбирань, що майже на 150 більше за Тимофеєнка (гравець «Дніпра» цього сезону зібрав 189 підбирань), а загалом має 2595 підбирань.

За третє місце йде боротьба між Володимиром Конєвим (2036 підбирань) та Андрієм Агафоновим (2005 підбирань), який у вчорашньому матчі з «Кривбасом» зібрав 6 підбирань і перетнув позначку в 2000 підбирань.

Рейтинг ребаундерів Суперліги

Станіслав Тимофеєнко – 3014 підбирань Максим Сандул – 2595 підбирань Володимир Конєв – 2036 підбирань Андрій Агафонов – 2005 підбирання Михайло Анісімов – 1846 підбирань Максим Корнієнко – 1744 підбирання Олександр Сізов – 1708 підбирань В’ячеслав Петров – 1700 підбирань Дмитро Глєбов – 1661 підбирання Артем Швець – 1468 підбирань

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