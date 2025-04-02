Баскетболіст Тимофеєнко встановив унікальне досягнення
Тимофеєнко очолює історичний рейтинг баскетбольної Суперліги за підбираннями
Капітан «Дніпра» Станіслав Тимофеєнко, який очолює історичний рейтинг баскетбольної Суперліги за підбираннями, досяг чергової гросмейстерської позначки – 3000 підбирань. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ФБУ.
Після першого матчу чвертьфінальної серії плейоф проти «Прикарпаття-Говерли» у Тимофеєнка стало 3014 підбирання і він впевнено очолює рейтинг, який ведеться з 2009 року.
На другому місці в рейтингу центровий «Київ-Баскета» Максим Сандул, який в цьому сезоні вже зібрав 340 підбирань, що майже на 150 більше за Тимофеєнка (гравець «Дніпра» цього сезону зібрав 189 підбирань), а загалом має 2595 підбирань.
За третє місце йде боротьба між Володимиром Конєвим (2036 підбирань) та Андрієм Агафоновим (2005 підбирань), який у вчорашньому матчі з «Кривбасом» зібрав 6 підбирань і перетнув позначку в 2000 підбирань.
Рейтинг ребаундерів Суперліги
- Станіслав Тимофеєнко – 3014 підбирань
- Максим Сандул – 2595 підбирань
- Володимир Конєв – 2036 підбирань
- Андрій Агафонов – 2005 підбирання
- Михайло Анісімов – 1846 підбирань
- Максим Корнієнко – 1744 підбирання
- Олександр Сізов – 1708 підбирань
- В’ячеслав Петров – 1700 підбирань
- Дмитро Глєбов – 1661 підбирання
- Артем Швець – 1468 підбирань
Нагадаємо, українські параволейболістки стали бронзовими призерками Кубка Чемпіонів.
Міжнародний турнір з волейболу сидячи проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи.
У груповому раунді українська пара збірна впевнено перемогла команди Угорщини та Словенії з рахунками 3:0. У півфінальній грі з командою Італії українки поступилися – 1:3.
У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини з рахунком 3:0 та виборола бронзові нагороди.
Нагадаємо, 1 квітня відбулось засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, на якому було визначено лауреатів традиційного конкурсу найкращих спортсменів і тренерів місяця.
Під час засідання Комісія врахувала досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях у березні та визнала:
- Найкращим спортсменом березня 2025 року Сергія Куліша – чемпіона Європи з кульової стрільби (гвинтівка пневматична 10 м), що відбувся в Осієку (Хорватія).
- Найкращим юним спортсменом березня 2025 року Єгора Якушенка, який виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U-23 у ваговій категорії до 97 кг (м. Тірана, Албанія).
- Найкращим тренером березня 2025 року Віктора Нагнія, особистого наставника Сергія Куліша.
- Найкращим тренером юного спортсмена березня 2025 року Миколу Єларінова, особистого наставника Єгора Якушенка.
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