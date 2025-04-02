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Баскетболіст Тимофеєнко встановив унікальне досягнення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Баскетболіст Тимофеєнко встановив унікальне досягнення
Тимофеєнко зробив 3000 підбирань в історії Суперліги
фото: ФБУ

Тимофеєнко очолює історичний рейтинг баскетбольної Суперліги за підбираннями

Капітан «Дніпра» Станіслав Тимофеєнко, який очолює історичний рейтинг баскетбольної Суперліги за підбираннями, досяг чергової гросмейстерської позначки – 3000 підбирань. Про це повідомляє «Главком» з посилання на ФБУ.

Після першого матчу чвертьфінальної серії плейоф проти «Прикарпаття-Говерли» у Тимофеєнка стало 3014 підбирання і він впевнено очолює рейтинг, який ведеться з 2009 року.

На другому місці в рейтингу центровий «Київ-Баскета» Максим Сандул, який в цьому сезоні вже зібрав 340 підбирань, що майже на 150 більше за Тимофеєнка (гравець «Дніпра» цього сезону зібрав 189 підбирань), а загалом має 2595 підбирань.
За третє місце йде боротьба між Володимиром Конєвим (2036 підбирань) та Андрієм Агафоновим (2005 підбирань), який у вчорашньому матчі з «Кривбасом» зібрав 6 підбирань і перетнув позначку в 2000 підбирань.

Рейтинг ребаундерів Суперліги

  1. Станіслав Тимофеєнко – 3014 підбирань
  2. Максим Сандул – 2595 підбирань
  3. Володимир Конєв – 2036 підбирань
  4. Андрій Агафонов – 2005 підбирання
  5. Михайло Анісімов – 1846 підбирань
  6. Максим Корнієнко – 1744 підбирання
  7. Олександр Сізов – 1708 підбирань
  8. В’ячеслав Петров – 1700 підбирань
  9. Дмитро Глєбов – 1661 підбирання
  10. Артем Швець – 1468 підбирань

Нагадаємо, українські параволейболістки стали бронзовими призерками Кубка Чемпіонів.

Міжнародний турнір з волейболу сидячи проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи.

У груповому раунді українська пара збірна впевнено перемогла команди Угорщини та Словенії з рахунками 3:0. У півфінальній грі з командою Італії українки поступилися – 1:3.

У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини з рахунком 3:0 та виборола бронзові нагороди.

Нагадаємо, 1 квітня відбулось засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, на якому було визначено лауреатів традиційного конкурсу найкращих спортсменів і тренерів місяця.

Під час засідання Комісія врахувала досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях у березні та визнала: 

  • Найкращим спортсменом березня 2025 року Сергія Куліша – чемпіона Європи з кульової стрільби (гвинтівка пневматична 10 м), що відбувся в Осієку (Хорватія).
  • Найкращим юним спортсменом березня 2025 року Єгора Якушенка, який виборов золоту медаль на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U-23 у ваговій категорії до 97 кг (м. Тірана, Албанія).
  • Найкращим тренером березня 2025 року Віктора Нагнія, особистого наставника Сергія Куліша.
  • Найкращим тренером юного спортсмена березня 2025 року Миколу Єларінова, особистого наставника Єгора Якушенка.
Теги: баскетбол Станіслав Тимофеєнко

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