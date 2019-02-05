Зінченко увійшов до заявки «Манчестер Сіті» на плей-оф Ліги чемпіонів
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Гравець збірної України Олександр Зінченко заслужив потрапити до списку 22 гравців, які були заявлені за «Манчестер Сіті» для виступів у плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. 22-річний футболіст зазначений в заявці в якості захисника.
Our #UCL Player List A for the Round of 16 has been confirmed!— Manchester City (@ManCity) 4 лютого 2019 р.
#mancity pic.twitter.com/iMplkSmSeW
Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА «Манчестер Сіті» зіграє з німецьким «Шальке» нашого Євгена Коноплянки. Поєдинок у Гельзенкірхені відбудеться 20 лютого, а в Манчестері — 12 березня.
На груповому етапі турніру Олександр Зінченко взяв участь у трьох матчах, в яких відзначився однією гольовою передачею. Загалом в активі українця за сезон 12 виходів на поле, один гол і дві результативні передачі.