Зінченко увійшов до заявки «Манчестер Сіті» на плей-оф Ліги чемпіонів



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Офіційний сайт англійського «Манчестер Сіті» оприлюднив склад команди, який було заявлено для участі в матчах плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2018/2019. championat.com

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Гравець збірної України Олександр Зінченко заслужив потрапити до списку 22 гравців, які були заявлені за «Манчестер Сіті» для виступів у плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. 22-річний футболіст зазначений в заявці в якості захисника.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА «Манчестер Сіті» зіграє з німецьким «Шальке» нашого Євгена Коноплянки. Поєдинок у Гельзенкірхені відбудеться 20 лютого, а в Манчестері — 12 березня.

На груповому етапі турніру Олександр Зінченко взяв участь у трьох матчах, в яких відзначився однією гольовою передачею. Загалом в активі українця за сезон 12 виходів на поле, один гол і дві результативні передачі.