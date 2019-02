Зінченко увійшов до заявки «Манчестер Сіті» на плей-оф Ліги чемпіонів

Хосеп Гвардіола розраховує на українця в найпрестижнішому клубному турнірі

Гравець збірної України Олександр Зінченко заслужив потрапити до списку 22 гравців, які були заявлені за «Манчестер Сіті» для виступів у плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. 22-річний футболіст зазначений в заявці в якості захисника.

Our #UCL Player List A for the Round of 16 has been confirmed!



#mancity pic.twitter.com/iMplkSmSeW