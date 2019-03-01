Зінченко встановив рекорд в чемпіонаті Англії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко в матчі з «Вест Хемом» Твіттер АПЛ

Переможна серія українця в АПЛ стала найдовшою в історії турніру

Український захисник «Манчестер Сіті» став рекордсменом чемпіонату Англії. Футболіст виходив на поле в тринадцяти матчах АПЛ і у всіх здобував перемоги.

Українець став першим футболістом в історії ліги, якому вдалося цього досягти.

Про це повідомляють на сторінці АПЛ в Twitter.

У поточному сезоні Зінченко провів у складі англійського клубу 16 матчів в усіх турнірах. Йому вдалося забити 1 гол та віддати 4 гольові передачі.

Читайте також: Зінченко гарантував собі медаль АПЛ