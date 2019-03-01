  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зінченко встановив рекорд в чемпіонаті Англії

    • Розсилка
    Олександр Зінченко в матчі з &laquo;Вест Хемом&raquo; - Зінченко встановив рекорд в чемпіонаті Англії
    Олександр Зінченко в матчі з «Вест Хемом»
    Твіттер АПЛ

    Переможна серія українця в АПЛ стала найдовшою в історії турніру

    Український захисник «Манчестер Сіті» став рекордсменом чемпіонату Англії. Футболіст виходив на поле в тринадцяти матчах АПЛ і у всіх здобував перемоги.

    Українець став першим футболістом в історії ліги, якому вдалося цього досягти.

    Про це повідомляють на сторінці АПЛ в Twitter.

    У поточному сезоні Зінченко провів у складі англійського клубу 16 матчів в усіх турнірах. Йому вдалося забити 1 гол та віддати 4 гольові передачі.

    Читайте також: Зінченко гарантував собі медаль АПЛ
    Читайте також
    Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ