Зінченко встановив рекорд в чемпіонаті Англії
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Розсилка
Олександр Зінченко в матчі з «Вест Хемом»
Твіттер АПЛ
Переможна серія українця в АПЛ стала найдовшою в історії турніру
Український захисник «Манчестер Сіті» став рекордсменом чемпіонату Англії. Футболіст виходив на поле в тринадцяти матчах АПЛ і у всіх здобував перемоги.
Українець став першим футболістом в історії ліги, якому вдалося цього досягти.
Про це повідомляють на сторінці АПЛ в Twitter.
У поточному сезоні Зінченко провів у складі англійського клубу 16 матчів в усіх турнірах. Йому вдалося забити 1 гол та віддати 4 гольові передачі.
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