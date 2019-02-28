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    Новини

    Зінченко гарантував собі медаль АПЛ

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    Зінченко та Стерлінг - Зінченко гарантував собі медаль АПЛ
    Зінченко та Стерлінг
    Eurosport

    У «Манчестер Сіті» є всі шанси знову стати чемпіонами

    Український футболіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко в матчі 28-го туру чемпіонату Англії взяв участь у перемозі над «Вест Хемом» (1:0).

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    Олександр Зінченко вийшов на вже звичній для себе позиції лівого захисника, відіграв весь матч, але цього разу був більше зосереджений на грі в обороні і результативними діями не відзначився.

    Ця зустріч стала для 22-річного футболіста вже п'ятою в поточному сезоні Прем'єр-ліги і у всіх він вийшов в стартовому складі.

    Отож він заслужив право отримати медаль чемпіонату - для цього необхідно провести мінімум п'ять матчів у складі команди чемпіона.

    У турнірній таблиці «Манчестер Сіті» після 28-ми турів йде на другому місці, програючи «Ліверпулю» один бал і випереджаючи на 8 очок «Тоттенхем».

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