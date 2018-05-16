Зінедін Зідан може стати головним тренером збірної Франції з футболу

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Зінедін Зідан. Фото Getty Images

Фахівець може залишити «Реал» після нинішнього сезону

Наступним місцем роботи головного тренера «Реала» Зінедіна Зідана може стати французька національна команда.

У нинішньому сезоні «Реал» вкрай невдало виступив у чемпіонаті Іспанії, не зумівши нічого протиставити своїм головним конкурентам по Примері – «Атлетико» та «Барселоні».

Як повідомляє El Confidencial, головний тренер мадридців Зінедін Зідан розуміє, що у разі невдачі у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів проти «Ліверпуля» його час у «королівському клубі» може підійти до кінця.

При цьому, за інформацією джерела, Зідан дуже зацікавлений у роботі зі збірною Франції та знає, що двері у національну команду для нього відкриті.

Таким чином, у разі звільнення з «Реала2 Зідан буде готовий очолити «гальських півнів» після Чемпіонату світу 2018 року.

Раніше Зідан заявив, що до матчу проти «Ліверпуля» всі гравці «Реала» будуть готові на 150 відсотків.

«Добре, що Роналду може нормально ходити через два дні після травми. Він хоче скоріше повернутися, але я не знаю, чи зможе він відновитися до матчу проти «Вільярреалу». Усі футболісти, включаючи Карвахаля й Іско, будуть готові взяти участь у фіналі Ліги чемпіонів на 150%», - наводить слова Зідана ESPN.

Джерело: football.ua