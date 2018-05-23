«Зірка» чи «Десна», «Чорноморець» чи «Полтава»? Анонс перших матчів плей-офф Прем'єр-ліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з upl.ua

У середу, 23 травня, відбудуться перші матчі за право зіграти в УПЛ у наступному сезоні

«Зірка» – «Десна»

Клуб із Кропивницького у минулому двічі вигравав чемпіонат у Першій лізі, проте, будучи вже два сезони учасником УПЛ, втратив відчуття суперників по нижчому дивізіону.

Останні тури регулярного сезону «Зірка» не вигравала, й загалом увесь другий етап змагалася з рівними за класом командами: після такого зустріч із опонентом іншого рівня може принести несподіваний результат.

Таким опонентом і є «Десна» – найкращий колектив Першої ліги весняного відрізку змагань: чернігівці набрали більше за всіх очок, забили найбільше м’ячів.

Підопічні Рябоконя – зіграний склад, у якому виокремлюється група футболістів атаки; більшість виконавців тут свого часу виступала за збірні різних вікових груп. А «Зірка» основну кількість очок здобула вдома, при тому, що її суперник непогано виступав і у виїзних поєдинках.

Відсторонення: немає — немає.

«Чорноморець» – ФК «Полтава»

Одесити добре виступають удома, маючи цілком нормальний добір футболістів; багато з них мають хороший досвід виступів на різних рівнях. Основна рушійна сила атак «Чорноморця» – Гладкий: він чудово почувається у силовій боротьбі, однак захисники «Полтави» навчені протистояти такій манері дій.

Підопічні Безсмертного здивували всіх виступом у Першій лізі, головний їхній «козир» – потужна захисна лінія. «Полтава» часто виходить на поле з трьома центрхавами, орієнтованими на оборону, а ще ця команда має сильні фланги і пару форвардів (Ковпак, Дегтярьов), кожен із яких здатен результативно завершити ігровий епізод.

Відсторонення: немає — немає.

Джерело: Прем'єр-ліга