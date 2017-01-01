«Зірка» готова відпустити своїх лідерів в інші клуби, але тільки за гроші

Окрім того, команда має якнайшвидше забезпечити збереження путівки в еліті

Плани «Зірки» на зиму залишаються невизначеними. Кропивницька команда проведе перший збір у рідному місті. Закордонний збір поки знаходиться під питанням. Не виключені і кадрові втрати. Відразу шестеро гравців основи отримали пропозиції від інших команд. «Зірка» має намір отримати за своїх лідерів фінансову компенсацію,



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ФК «Зірка»

Окрім того, команда має якнайшвидше забезпечити збереження путівки в еліті

Плани «Зірки» на зиму залишаються невизначеними.

Кропивницька команда проведе перший збір у рідному місті. Закордонний збір поки знаходиться під питанням.

Не виключені і кадрові втрати. Відразу шестеро гравців основи отримали пропозиції від інших команд.

«Зірка» має намір отримати за своїх лідерів фінансову компенсацію, повідомляє канал «Футбол 1».

Від можливих втрат буде залежати активність «Зірки» на трансферному ринку.

Президент клубу озвучив завдання клубу – якомога швидше забезпечити збереження путівки в еліті.

«Поставлено завдання набрати якомога більше очок в останніх матчах, убезпечити себе якомога швидше від зони вильоту та перехідних ігор. Ми не відступаємо від свого напрямку – молоді гравці будуть отримувати ігровий час і можуть зацікавити клуби», - сказав він.

«У шести футболістів є запрошення, ведуться переговори, щоб вони пішли за компенсацію», - підтвердив наставник «Зірки» Роман Монарьов «Футбол NEWS».

Джерело: Террикон