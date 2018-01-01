«Зірка» посилилася екс-захисником «Динамо»

«Зірка» зараз зазнає певних фінансових труднощів

«Зірка» оголосила про перехід Антона Браткова, який раніше виступав за «Динамо» і «Десну». Офіційний сайт Кропивницького клубу поінформував про підписання договору 24-річним із захисником. Про терміни контракту інформації немає. Першу частину нинішнього сезону Братков провів у Першій лізі в складі



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Антон Братков. Фото: ФК Динамо

«Зірка» зараз зазнає певних фінансових труднощів

«Зірка» оголосила про перехід Антона Браткова, який раніше виступав за «Динамо» і «Десну».

Офіційний сайт Кропивницького клубу поінформував про підписання договору 24-річним із захисником.

Про терміни контракту інформації немає. Першу частину нинішнього сезону Братков провів у Першій лізі в складі «Десни», відігравши 25 матчів.

Раніше Антон виступав за молодіжні склади «Динамо» різних вікових груп. Крім того, провів 10 матчів за молодіжну збірну України.

Відомо, що «Зірка» зараз зазнає певних фінансових труднощів і єдиною серед команд УПЛ проводить збір в Україні.

Раніше повідомлялося, що легіонери Сесе Франк Пепе, Арно Гедж і Хішам Ель-Хамдауї не прибули в розташування команди після виходу з відпустки.