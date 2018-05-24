Зірковий екс-гравець «Барселони» Іньєста оголосив про перехід у японський клуб
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Андрес виступатиме за «Віссел Кобе»
Колишній півзахисник «Барселони» Андрес Іньєста підтвердив, що продовжить кар'єру у Японії.
Про це сам футболіст написав у своєму «Твіттері».
«Вилітаю до свого нового дому разом з моїм другом», - написав іспанець, прикріпивши фото з главою компанії Rakuten Хіросі Мікітані з літака.
Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 травня 2018 р.
Heading to my new home, with my friend pic.twitter.com/xeXBw4GYfc
Як інформують ЗМІ, Rakuten, що займається електронною комерцією, є титульним спонсором «Барселони» з 2017 року.
Таким чином, новим клубом Іньєсти стане японський «Віссел Кобе».
Як зазначаються в Іспанії, термін угоди складе три роки, а щорічна зарплата Іньєсти буде дорівнювати 30 млн доларів.
Велику роль в угоді зіграв якраз власник «Віссел Кобе».
Після 13-ти турів японський клуб займає 10-те місце у чемпіонаті Японії. За команду також грає німецький форвард Лукас Подольськи.