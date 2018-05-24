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    Зірковий екс-гравець «Барселони» Іньєста оголосив про перехід у японський клуб

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    Фото з Twitter Андреса Іньєсти - Зірковий екс-гравець «Барселони» Іньєста оголосив про перехід у японський клуб
    Фото з Twitter Андреса Іньєсти

    Андрес виступатиме за «Віссел Кобе»

    Колишній півзахисник «Барселони» Андрес Іньєста підтвердив, що продовжить кар'єру у Японії.

    Про це сам футболіст написав у своєму «Твіттері».

    «Вилітаю до свого нового дому разом з моїм другом», - написав іспанець, прикріпивши фото з главою компанії Rakuten Хіросі Мікітані з літака.

    Як інформують ЗМІ, Rakuten, що займається електронною комерцією, є титульним спонсором «Барселони» з 2017 року.

    Таким чином, новим клубом Іньєсти стане японський «Віссел Кобе».

    Як зазначаються в Іспанії, термін угоди складе три роки, а щорічна зарплата Іньєсти буде дорівнювати 30 млн доларів.

    Велику роль в угоді зіграв якраз власник «Віссел Кобе».

    Після 13-ти турів японський клуб займає 10-те місце у чемпіонаті Японії. За команду також грає німецький форвард Лукас Подольськи.

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