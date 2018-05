Зірковий екс-гравець «Барселони» Іньєста оголосив про перехід у японський клуб

Андрес виступатиме за «Віссел Кобе»

Колишній півзахисник «Барселони» Андрес Іньєста підтвердив, що продовжить кар'єру у Японії.

Про це сам футболіст написав у своєму «Твіттері».

«Вилітаю до свого нового дому разом з моїм другом», - написав іспанець, прикріпивши фото з главою компанії Rakuten Хіросі Мікітані з літака.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...



Heading to my new home, with my friend pic.twitter.com/xeXBw4GYfc