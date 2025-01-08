Російська модель Грачова відповіла, чи справді зустрічається з українцем Мудриком

Британська преса стверджує, що Грачова може перебувати у стосунках з півзахисником «Ювентуса» Маккенні

Грачова: Я ніколи не підтверджувала жодних стосунків

Російська модель Віолетта Грачова опублікувала сторіз в своєму Інстаграмі, де відповіла на чутки щодо своїх стосунків.

Нагадаємо, що в ЗМІ раніше з'являлася інформація про можливий роман росіянки та гравця збірної України з футболу Михайла Мудрика. Кілька днів тому британська преса писала, що Грачова може перебувати у стосунках з півзахисником туринського «Ювентуса» Вестоном Маккенні.

«Інформація щодо фейкових чуток! Я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся! І я ніколи не підтверджувала жодних стосунків!», – написала Віолетта Грачова.

Нагадаємо, видання Daily Mail писало, що Віолетта Грачова знайшла нові стосунки. Її пов’язують з американським півзахисником туринського клубу «Ювентуса» Вестоном Маккенні, з яким вона публічно ділилася фотографіями, і ймовірно, пара навіть відпочивала у Куршавелі. Однак ці знімки пізніше модель видалила.

Варто зазначити, що 24-річний Михайло Мудрик наразі відсторонений від участі у футбольних матчах через виявлений в його крові допінг.

Нагадаємо, 16 грудня півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг.

В організмі українського гравця знайшли заборонений препарат (мельдоній), і тепер йому загрожує дискваліфікація терміном до чотирьох років. Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.

Також мати вінгера лондонського «Челсі» та збірної України Михайла Мудрика Інна поділилася коментарями у своєму Instagram щодо ситуації навколо проваленого допінг-тесту свого сина.

До слова, ще у 2023 році соцмережі запідозрили футболіста Мудрика в романі з російською моделлю.

Як повідомлялося, захисник «Борнмута» та збірної України Ілля Забарний не хоче переходити в «ПСЖ», бо стурбований можливою напруженістю з російським голкіпером команди Матвієм Сафоновим. Про це повідомляє PSG Talk з посиланням на журналіста L’Équipe Лоїка Танзі.

«ПСЖ» розглядали варіант щодо продажу Сафонова, щоб звільнити місце для захисника, але небажання Забарного переїжджати до столиці Франції ускладнює ці плани.

Попри це, головний тренер «ПСЖ» Луїс Енріке є шанувальником гри українця.