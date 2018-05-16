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    Зірковий півзахисник «Челсі» одружився на своїй давній подрузі, яка старша від нього на 12 років (фото)

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    <span>Сеск Фабрегас та Даніелла Семаан. Фото: Інстаграм</span>
    Сеск Фабрегас та Даніелла Семаан. Фото: Інстаграм

    Сеск Фабрегас вчора узаконив стосунки зі своєю дівчиною

    Іспанський півзахисник лондонського «Челсі» Сеск Фабрегас 15-го травня одружився на своїй дівчині Даніеллі Семаан, з якою вони зустрічаються з 2012 року.

    Даніела старша від футболіста на 12 років.

    Пара вже має трьох дітей: двох дочок Лію та Капрі, а також сина – Леонардо.

    Джерело: Футбол 24

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