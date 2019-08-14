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    Зірковий Салах зіграв зі знаменитим безногим хлопчиком (відео)

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    Алі Турганбеков з Мохамедом Салахом - Зірковий Салах зіграв зі знаменитим безногим хлопчиком (відео)
    Алі Турганбеков з Мохамедом Салахом
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    Форвард «Ліверпуля» здійснив чергову мрію 10-річного Алі Турганбекова з Казахстану

    Зірковий форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах здійснив чергову мрію 10-річного безногого Алі Турганбекова з Казахстану.

    Лідер англійської команди зіграв з малим на тренування команди в Стамбулі, де «Ліверпуль» готується до поєдинку за Суперкубок УЄФА проти «Челсі». Цей матч відбудеться в турецькому місті 14 серпня.

    У ході благодійної акції футболісти «Ліверпуля» зіграли з дітьми, у багатьох з яких були ампутовані кінцівки.

    Алі Турганбеков уже неодноразово бере участь у таких заходах. Раніше він грав з Дієго Марадоною, Едінсоном Кавані, Анхелем де Марією, Неймаром.

    У березні поточного року Турганбеков взяв участь у тренуванні національної збірної України на столичному НСК «Олімпійський». Він перепасовувався з тренером Андрієм Шевченком та захисником Олександром Зінченком.

     

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    Допис, поширений Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

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