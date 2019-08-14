Зірковий Салах зіграв зі знаменитим безногим хлопчиком (відео)



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Алі Турганбеков з Мохамедом Салахом Інстаграм

Форвард «Ліверпуля» здійснив чергову мрію 10-річного Алі Турганбекова з Казахстану

Зірковий форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах здійснив чергову мрію 10-річного безногого Алі Турганбекова з Казахстану.

Лідер англійської команди зіграв з малим на тренування команди в Стамбулі, де «Ліверпуль» готується до поєдинку за Суперкубок УЄФА проти «Челсі». Цей матч відбудеться в турецькому місті 14 серпня.

У ході благодійної акції футболісти «Ліверпуля» зіграли з дітьми, у багатьох з яких були ампутовані кінцівки.

Алі Турганбеков уже неодноразово бере участь у таких заходах. Раніше він грав з Дієго Марадоною, Едінсоном Кавані, Анхелем де Марією, Неймаром.

У березні поточного року Турганбеков взяв участь у тренуванні національної збірної України на столичному НСК «Олімпійський». Він перепасовувався з тренером Андрієм Шевченком та захисником Олександром Зінченком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ali Turganbekov (@ali_amir_happy) 19 Бер 2019 р. о 1:27 PDT