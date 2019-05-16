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    Зірковий український спортсмен може змінити Італію на Росію

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    Вболівальники просять Олега Плотницького, щоб той не обирав Росії - Зірковий український спортсмен може змінити Італію на Росію
    Вболівальники просять Олега Плотницького, щоб той не обирав Росії
    Volleynews

    Волейболіст Олег Плотницький родом із Вінниці

    Найсильніший український волейболіст, 21-річний Олег Плотницький погодився сплатити контрактну неустойку своєму вже колишньому клубу, італійському «Мілану», і шукає собі новий клуб на правах вільного агента.

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    Варіанти капітан збірної України має два - інший клуб італійської Серії А «Перуджа» і російський «Кузбас» із Кемерово, який несподівано відібрав у казанського «Зеніта» титул чемпіона Росії. Цю інформацію опублікував італійський ресурс Volleynews і поширив на власній сторінці сам Плотницький.

    Олег Плотницький народився 5 червня 1997 року у Вінниці. В Україні виступав за харківський «Локомотив», у складі якого двічі вигравав національний чемпіонат. У 2016 році Олега визнали MVP молодіжного чемпіонату Європи (до 19 років), на якому збірна України здобула срібні нагороди.

    За «Мілан» Олег виступав два сезони, з літа 2017 року. У чемпіонаті Італії-2018/2019 команда програла у півфінальній серії плей-оф «Перуджі», а також дійшла до фіналу європейського Кубка виклику.

     Читайте також: 29 очок українця Плотницького принесли «Монці» сенсаційну перемогу в плей-оф волейбольної Серії А (відео)
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