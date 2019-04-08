29 очок українця Плотницького пренесли «Монці» сенсаційну перемогу в плей-оф волейбольної Серії А (відео)



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Олег Плотницький відіграв свій найкращий наразі матч в Італії http://www.verovolley.com

«Монца» зрівняла рахунок у чвертьфінальній серії з «Перуджею»

В італійській волейбольній Серії А зіграні другі чвертьфінальні матчі Серії плей-оф.

В одному з таких поєдинків фантастично відіграв єдиний українець у цьому топ-чемпіонаті - вихованець хмельницького волейболу Олег Плотницький.

Олег реалізував 63 відсотки атак, п'ять разів подав навиліт, набрав 29 очок і був визнаний найціннішим гравцем матчу, в якому його команда здолала переможця регулярного чемпіонату 3:2 (25:17, 25:27, 25:20, 22:25, 15:12).

Зокрема український догравальник забив переможний м'яч на тай-брейку (дивитись відео).

«Від першого м'яча ми вірили в цю перемогу, - прокоментував гру Плотницький офіційному сайту «Монци». - Якщо ми граємо у свій волейбол, з ентузіазмом і рішучістю, ми можемо перемогти «Перуджу». Сьогодні ввечері публіка надихнула нас, підштовхнувши до досягнення результату, якого ми дуже хотіли. Тепер поборемося в третьому матчі».

«Монца» зрівняла рахунок у чвертьфінальній серії з «Перуджею». Вирішальний, третій матч команди проведуть 13 квітня в Перуджі.