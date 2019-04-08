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    29 очок українця Плотницького пренесли «Монці» сенсаційну перемогу в плей-оф волейбольної Серії А (відео)

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    Олег Плотницький відіграв свій найкращий наразі матч в Італії - 29 очок українця Плотницького пренесли «Монці» сенсаційну перемогу в плей-оф волейбольної Серії А (відео)
    Олег Плотницький відіграв свій найкращий наразі матч в Італії
    http://www.verovolley.com

    «Монца» зрівняла рахунок у чвертьфінальній серії з «Перуджею»

    В італійській волейбольній Серії А зіграні другі чвертьфінальні матчі Серії плей-оф.

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    В одному з таких поєдинків фантастично відіграв єдиний українець у цьому топ-чемпіонаті - вихованець хмельницького волейболу Олег Плотницький.

    Олег реалізував 63 відсотки атак, п'ять разів подав навиліт, набрав 29 очок і був визнаний найціннішим гравцем матчу, в якому його команда здолала переможця регулярного чемпіонату 3:2 (25:17, 25:27, 25:20, 22:25, 15:12).

    Зокрема український догравальник забив переможний м'яч на тай-брейку (дивитись відео).

    «Від першого м'яча ми вірили в цю перемогу, - прокоментував гру Плотницький офіційному сайту «Монци». - Якщо ми граємо у свій волейбол, з ентузіазмом і рішучістю, ми можемо перемогти «Перуджу». Сьогодні ввечері публіка надихнула нас, підштовхнувши до досягнення результату, якого ми дуже хотіли. Тепер поборемося в третьому матчі». 

     Читайте також: Український волейболіст допоміг «Монці» виграти у росіян перший фінальний матч Кубку Виклику

    «Монца» зрівняла рахунок у чвертьфінальній серії з «Перуджею». Вирішальний, третій матч команди проведуть 13 квітня в Перуджі.

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