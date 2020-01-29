Зірку НХЛ минулого затримали за п’яний дебош



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Ед Белфор НХЛ

Член Зали хокейної слави Ед Белфор влаштував дебош у готелі в штаті Кентуккі

Поліція затримала володаря Кубка Стенлі та члена Зали хокейної слави Еда Белфора за п’яний дебош у одному з готелів у штаті Кентуккі, інформує Bowling Green Daily News.

Поліцію викликали гості готелю, оскільки 54-річний Белфор становив загрозу для оточуючих у стані сп’яніння. Правоохоронці виявили колишнього хокеїста на підлозі з відірваним карнизом у руках. Ногами колишній воротар грюках у двері сусіднього спа-салону.

За інформацією відвідувачів салону, Белфор хотів побити одного зі співробітників готелю. При затриманні він вчинив спротив поліції.

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