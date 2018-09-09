В Івано-Франківську відбулися змагання богатирів (фото)
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Розсилка
На Прикарпатті напередодні змагались найсильніші чоловіки України
Дійство відбулось у Франківську на площі Ринок.
Чимало глядачів зібрались суботнього дня, щоб побачити богатирські ігри.
Фото взяте з ресурсу bartka.com.ua
У змаганнях взяли участь учасники АТО
Фото взяте з ресурсу bartka.com.ua
Переможцями змагань стали:
- Віктор Слюсар
- Роман Дорожівський
Фото взяте з ресурсу bartka.com.ua
Переможці та учасники були нагороджені пам’ятними грамотами від Назара Павліва та організаторів фестивалю. Окрім того, у рамках козацьких ігор відбулись змагання і серед дітей.
Джерело: Xsport.ua