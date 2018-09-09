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    Новини

    В Івано-Франківську відбулися змагання богатирів (фото)

    • Розсилка

    На Прикарпатті напередодні змагались найсильніші чоловіки України

    Дійство відбулось у Франківську на площі Ринок.

    Чимало глядачів зібрались суботнього дня, щоб побачити богатирські ігри. 

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    Фото взяте з ресурсу bartka.com.ua

    У змаганнях взяли участь учасники АТО

    41403584_1960128744010198_1299929469120675840_nФото взяте з ресурсу bartka.com.ua

    Переможцями змагань стали:

    1. Віктор Слюсар
    2. Роман Дорожівський

    41300448_1960128370676902_3099110021242290176_nФото взяте з ресурсу bartka.com.ua

    Переможці та учасники були нагороджені пам’ятними грамотами від Назара Павліва та організаторів фестивалю. Окрім того, у рамках козацьких ігор відбулись змагання і серед дітей.

    Джерело: Xsport.ua

    АТО ринок учасники АТО
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