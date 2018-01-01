ЗМІ: Андрій Русол залишив посаду виконавчого директора «Дніпра»

Причина відходу фахівця не повідомляється

Виконавчий директор «Дніпра» Андрій Русол покинув свою посаду. Принаймні, про це стверджує Tribuna.com. Про причини відставки не повідомляється. 34-річний Русол завершив кар'єру гравця у 2011 році через проблеми зі спиною, після чого став працювати у селекційній службі клубу. Трохи пізніше Андрій зайняв посаду директора. Русол



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Андрій Русол. Фото ФК «Дніпро»

Причина відходу фахівця не повідомляється

Виконавчий директор «Дніпра» Андрій Русол покинув свою посаду.

Принаймні, про це стверджує Tribuna.com.

Про причини відставки не повідомляється.

34-річний Русол завершив кар'єру гравця у 2011 році через проблеми зі спиною, після чого став працювати у селекційній службі клубу.

Трохи пізніше Андрій зайняв посаду директора.

Русол розпочинав свою кар’єру у «Зірці», звідки перейшов у «Кривбас», а вже потім у «Дніпро».

Провів за національну збірну України 49 матчів. Був чвертьфіналістом Чемпіонату світу 2006 року.

Андрій двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України, ще двічі був фіналістом Кубку країни.