ЗМІ: Андрій Русол залишив посаду виконавчого директора «Дніпра»
- Сьогодні, 10:34
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Андрій Русол. Фото ФК «Дніпро»
Причина відходу фахівця не повідомляється
Виконавчий директор «Дніпра» Андрій Русол покинув свою посаду.
Принаймні, про це стверджує Tribuna.com.
Про причини відставки не повідомляється.
34-річний Русол завершив кар'єру гравця у 2011 році через проблеми зі спиною, після чого став працювати у селекційній службі клубу.
Трохи пізніше Андрій зайняв посаду директора.
Русол розпочинав свою кар’єру у «Зірці», звідки перейшов у «Кривбас», а вже потім у «Дніпро».
Провів за національну збірну України 49 матчів. Був чвертьфіналістом Чемпіонату світу 2006 року.
Андрій двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України, ще двічі був фіналістом Кубку країни.