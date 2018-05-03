  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ: Головний бомбардир «Шахтаря» влітку переїде у чемпіонат Туреччини (фотофакт)

    Факундо Феррейра навіть підписав уже попередній контракт
    У ЗМІ з'явилися дані, згідно з якими форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра наступні чотири сезони виступатиме за стамбульський «Бешикташ». У листі, який підписано спортивним директором клубу Умутом Гюнером і представником футболіста Крістіаном Брагарником йдеться про те, що за контрактом Феррейра буде отримувати у середньому
    • Сьогодні, 20:53
    • Розсилка
    Факундо Феррейра. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Факундо Феррейра. Фото ФК «Шахтар»

    Факундо Феррейра навіть підписав уже попередній контракт

    У ЗМІ з'явилися дані, згідно з якими форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра наступні чотири сезони виступатиме за стамбульський «Бешикташ».

    У листі, який підписано спортивним директором клубу Умутом Гюнером і представником футболіста Крістіаном Брагарником йдеться про те, що за контрактом Феррейра буде отримувати у середньому 2,15 мільйона євро в рік.

    Також він отримає бонус розміром у 200 тисяч євро, якщо зможе відзначитися більше 20 разів за сезон.

    ferreyra_besiktas

    Контракт Факундо Феррейри із «Шахтарем» закінчується цього літа, так що він має право укласти попередню угоду з будь-яким клубом, щоб потім перебратися туди як вільний агент.

    У цьому сезоні Феррейра провів у всіх турнірах 38 матчів і забив 28 голів.

    Джерело: Террикон

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ