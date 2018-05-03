ЗМІ: Головний бомбардир «Шахтаря» влітку переїде у чемпіонат Туреччини (фотофакт)

Факундо Феррейра навіть підписав уже попередній контракт

У ЗМІ з'явилися дані, згідно з якими форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра наступні чотири сезони виступатиме за стамбульський «Бешикташ». У листі, який підписано спортивним директором клубу Умутом Гюнером і представником футболіста Крістіаном Брагарником йдеться про те, що за контрактом Феррейра буде отримувати у середньому



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Факундо Феррейра. Фото ФК «Шахтар»

Факундо Феррейра навіть підписав уже попередній контракт

У ЗМІ з'явилися дані, згідно з якими форвард «Шахтаря» Факундо Феррейра наступні чотири сезони виступатиме за стамбульський «Бешикташ».

У листі, який підписано спортивним директором клубу Умутом Гюнером і представником футболіста Крістіаном Брагарником йдеться про те, що за контрактом Феррейра буде отримувати у середньому 2,15 мільйона євро в рік.

Також він отримає бонус розміром у 200 тисяч євро, якщо зможе відзначитися більше 20 разів за сезон.

Контракт Факундо Феррейри із «Шахтарем» закінчується цього літа, так що він має право укласти попередню угоду з будь-яким клубом, щоб потім перебратися туди як вільний агент.

У цьому сезоні Феррейра провів у всіх турнірах 38 матчів і забив 28 голів.

Джерело: Террикон