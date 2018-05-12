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    ЗМІ: Гравець збірної України може перейти в італійський клуб

    • Сьогодні, 18:14
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    Микола Матвієнко. Фото: ФФУ
    Микола Матвієнко. Фото: ФФУ

    В активі футболіста 9 матчів за збірну України

    Італійський клуб «Емполі» зацікавлений в підписанні лівого захисника «Шахтаря» і збірної України Миколи Матвієнка.

    Італійський клуб готує пропозицію «гірникам» по 22-річному футболістові, повідомляє Zbirna.com.

    За інформацією джерела, «Емполі» два роки стежив за українцем і хоче повністю викупити права на нього.

    Микола Матвієнко повернувся в «Шахтар» взимку після успішних оренд в «Карпати» і «Ворсклу», але поки зіграв за донеччан лише 3 матчі у всіх турнірах.

    Також в його активі 9 матчів за збірну України, де конкурує за позицію лівого захисника з Едуардом Соболем, який виступає у празькій «Славії», але належить також «Шахтарю».

    «Емполі» в поточному розіграші Серії Б достроково забезпечив собі не тільки путівку в еліту, але й перше місце.

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