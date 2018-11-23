ЗМІ: Ні Роналду, ні Мессі не буде у трійці претендентів на «Золотий м'яч»



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Фото взяте з goal.com

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Італійські та французькі видання стверджують, що «Золотий м'яч» отримає хтось з трійки Рафаель Варан - Лука Модрич - Кіліан Мбаппе.

Зокрема, про це стверджує Tuttosport.

3 грудня «Золотий м'яч» отримає захисник «Реалу» Рафаель Варан, його одноклубник хавбек Лука Модрич або нападник «ПСЖ» Кіліан Мбаппе.

Називати переможця італійське видання не стало, але головним фаворитом вважається Лука Модрич, передає Goal.com.

Саме хорват виграв приз найкращому гравцеві світу за версією ФІФА.

Натяк на цю трійку є і у L'Equipe.

Авторитетне французьке видання випустило тизер-відео до «Золотого м'яча», де, в першу чергу, з'являються саме ці троє кандидатів.

Це призвело до публікацій в Італії, у тому числі від Corriere della Sera і Tuttosport, що вперше з 2007 року ні Роналду, ні Мессі не увійдуть у фінальну трійку претендентів.

Раніше журналіст французького RFI стверджував, що після підрахунку половини голосів Модрич йшов на першому місці, Варан – на другому, а Мбаппе – на третьому.