ЗМІ: Жилмар продовжить тренувати «Львів», хоча головним наставником буде Мазяр



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Жилмар. Фото ФК «Львів»

Цікаві пертурбації відбуваються у львівському клубі Прем'єр-ліги

Звільнений з посади головного тренера ФК «Львів» Жилмар продовжить керувати тренувальним процесом команди.

Про це стверджує Tribuna.com.

При цьому Володимир Мазяр, про призначення якого повідомляють телеканали «Футбол 1 / 2», номінально буде головним тренером.

Саме Мазяр буде відвідувати флеш-інтерв'ю та прес-конференції. Про інші функції фахівця у клубі поки невідомо.

Також невідомо, чи буде Жилмар присутнім на лаві для запасних на матчах «Львова».

Нагадаємо, бразилець не може працювати головним тренером клубу УПЛ, тому що у нього відсутня необхідна ліцензія.

Мазяр працював у «Вересі», місце якого в еліті зайняв «Львів». Останнім місцем роботи українського фахівця був «Акжайик» з Казахстану.

За останні два роки це шостий клуб для 40-річного фахівця. Крім «Вереса» й «Акжайика», він раніше працював зі «Сталлю», «Рухом» і «Поліссям».