ЗМІ: Жилмар продовжить тренувати «Львів», хоча головним наставником буде Мазяр
-
Розсилка
Цікаві пертурбації відбуваються у львівському клубі Прем'єр-ліги
Звільнений з посади головного тренера ФК «Львів» Жилмар продовжить керувати тренувальним процесом команди.
Про це стверджує Tribuna.com.
При цьому Володимир Мазяр, про призначення якого повідомляють телеканали «Футбол 1 / 2», номінально буде головним тренером.
Саме Мазяр буде відвідувати флеш-інтерв'ю та прес-конференції. Про інші функції фахівця у клубі поки невідомо.
Також невідомо, чи буде Жилмар присутнім на лаві для запасних на матчах «Львова».
Нагадаємо, бразилець не може працювати головним тренером клубу УПЛ, тому що у нього відсутня необхідна ліцензія.
Мазяр працював у «Вересі», місце якого в еліті зайняв «Львів». Останнім місцем роботи українського фахівця був «Акжайик» з Казахстану.
За останні два роки це шостий клуб для 40-річного фахівця. Крім «Вереса» й «Акжайика», він раніше працював зі «Сталлю», «Рухом» і «Поліссям».