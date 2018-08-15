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    ЗМІ: Жилмар продовжить тренувати «Львів», хоча головним наставником буде Мазяр

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    Жилмар. Фото ФК &laquo;Львів&raquo; - ЗМІ: Жилмар продовжить тренувати «Львів», хоча головним наставником буде Мазяр
    Жилмар. Фото ФК «Львів»

    Цікаві пертурбації відбуваються у львівському клубі Прем'єр-ліги

    Звільнений з посади головного тренера ФК «Львів» Жилмар продовжить керувати тренувальним процесом команди.

    Про це стверджує Tribuna.com.

    При цьому Володимир Мазяр, про призначення якого повідомляють телеканали «Футбол 1 / 2», номінально буде головним тренером.

    Саме Мазяр буде відвідувати флеш-інтерв'ю та прес-конференції. Про інші функції фахівця у клубі поки невідомо.

    Також невідомо, чи буде Жилмар присутнім на лаві для запасних на матчах «Львова».

    Нагадаємо, бразилець не може працювати головним тренером клубу УПЛ, тому що у нього відсутня необхідна ліцензія.

    Мазяр працював у «Вересі», місце якого в еліті зайняв «Львів». Останнім місцем роботи українського фахівця був «Акжайик» з Казахстану.

    За останні два роки це шостий клуб для 40-річного фахівця. Крім «Вереса» й «Акжайика», він раніше працював зі «Сталлю», «Рухом» і «Поліссям».

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