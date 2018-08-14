Офіційно. «Львів» звільнив головного тренера



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Жилмар Тадеу да Сілва. Фото: ФК Львів

Бразильський фахівець та український клуб розірвали контракт за обопільною згодою сторін

«Львів» припинив співпрацю з бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілвою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тренер сам подав у відставку, контракт розірваний за обопільною згодою сторін.

Раніше Федерація футболу України зажадала від «Львова» прибрати Жилмара з посади головного тренера через відсутність ліцензії Pro.

Як відомо, 47-річний спеціаліст підписав угоду з львівським командою терміном на два роки з можливістю подовження угоди ще на рік.

Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.

З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».