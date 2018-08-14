  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Офіційно. «Львів» звільнив головного тренера

    • Розсилка
    Жилмар Тадеу да Сілва. Фото: ФК Львів - Офіційно. «Львів» звільнив головного тренера
    Жилмар Тадеу да Сілва. Фото: ФК Львів

    Бразильський фахівець та український клуб розірвали контракт за обопільною згодою сторін

    «Львів» припинив співпрацю з бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілвою.

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    Тренер сам подав у відставку, контракт розірваний за обопільною згодою сторін.

    Раніше Федерація футболу України зажадала від «Львова» прибрати Жилмара з посади головного тренера через відсутність ліцензії Pro.

    Як відомо, 47-річний спеціаліст підписав угоду з львівським командою терміном на два роки з можливістю подовження угоди ще на рік.

    Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.

    З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФФУ Прем'єр Ліга ФК «Львів»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ