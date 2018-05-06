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    Змінено дату товариського матчу Україна-Марокко

    Спаринг зіграють у швейцарській Женеві
    Збірні України та Марокко проведуть товариський поєдинок у Швейцарії не 30-го, а 31 травня. Про це стверджує офіційний сайт Королівської марокканської футбольної федерації. Спаринг зіграють у швейцарській Женеві. Причина зміни дати поєдинку наразі залишається невідомою. Орієнтовний час початку матчу – 21:00 за Києвом. Нагадаємо, що збірна
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    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ
    Збірна України з футболу. Фото: ФФУ

    Спаринг зіграють у швейцарській Женеві

    Збірні України та Марокко проведуть товариський поєдинок у Швейцарії не 30-го, а 31 травня.

    Про це стверджує офіційний сайт Королівської марокканської футбольної федерації.

    Спаринг зіграють у швейцарській Женеві. Причина зміни дати поєдинку наразі залишається невідомою.

    Орієнтовний час початку матчу – 21:00 за Києвом.

    Нагадаємо, що збірна Марокко візьме участь у чемпіонаті світу в Росії. «Атлаські леви» потрапили в одну групу з національними командами Іспанії, Ірану та Португалії.

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