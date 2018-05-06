Змінено дату товариського матчу Україна-Марокко

Спаринг зіграють у швейцарській Женеві

Збірні України та Марокко проведуть товариський поєдинок у Швейцарії не 30-го, а 31 травня. Про це стверджує офіційний сайт Королівської марокканської футбольної федерації. Спаринг зіграють у швейцарській Женеві. Причина зміни дати поєдинку наразі залишається невідомою. Орієнтовний час початку матчу – 21:00 за Києвом. Нагадаємо, що збірна