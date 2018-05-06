Змінено дату товариського матчу Україна-Марокко
- Сьогодні, 14:13
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Збірна України з футболу. Фото: ФФУ
Спаринг зіграють у швейцарській Женеві
Збірні України та Марокко проведуть товариський поєдинок у Швейцарії не 30-го, а 31 травня.
Про це стверджує офіційний сайт Королівської марокканської футбольної федерації.
Спаринг зіграють у швейцарській Женеві. Причина зміни дати поєдинку наразі залишається невідомою.
Орієнтовний час початку матчу – 21:00 за Києвом.
Нагадаємо, що збірна Марокко візьме участь у чемпіонаті світу в Росії. «Атлаські леви» потрапили в одну групу з національними командами Іспанії, Ірану та Португалії.