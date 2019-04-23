Знаменита чеська біатлоністка в травні визначиться з подальшим розвитком кар’єри



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Габріела Коукалова ESPN

Дворазова чемпіонка світу Габріела Коукалова розглядає можливість відновлення спортивної кар’єри

Дворазова чеська чемпіонка світу з біатлону Габріела Коукалова можливо поновить професіональну спортивну кар’єру. Остаточне рішення спортсменка оголосить в травні.

«Я вже майже остаточно визначилася для себе, та не поспішаю спекулювати на цьому питанні. Я хочу продовжувати виступати лише за Чехію, хоча по мамі я наполовину словачка. То ж не розглядаю варіантів зміни громадянства. Врешті, я ще не оголосила остаточне рішення щодо продовження кар’єри», - передає слова Коукалової iDnes.cz.

Після низки пошкоджень та проблем зі здоров’ям Коукалова пропустила сезон-2018/19. Вона пропустила зимові Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані, які могли стати для 29-річної біатлоністки третіми в кар’єрі.

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