  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Зозуля більше не гравець «Зірки»

    Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року
    «Зірку» залишив черговий виконавець, повідомив офіційний сайт клубу з Кропивницького. «Зірка» у суботу, 13 січня оголосила про припинення співпраці із захисником Олександром Зозулею за обопільною згодою сторін. Нагадаємо, Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року, і виступав, переважно, за
    • Сьогодні, 21:46
    • Розсилка
    ФК Зірка
    ФК Зірка

    Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року

    «Зірку» залишив черговий виконавець, повідомив офіційний сайт клубу з Кропивницького.

    «Зірка» у суботу, 13 січня оголосила про припинення співпраці із захисником Олександром Зозулею за обопільною згодою сторін.

    Нагадаємо, Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року, і виступав, переважно, за «дубль». У складі першої команди кропивничан Зозуля провів усього дві гри.

    А от за «Зірку» U-21 Олександр зіграв у 18-ти матчах, в одному з яких відзначився забитим м’ячем.

    Зазначимо, що «Зірка» повинна була 9-го січня вийти з відпустки. Про плани команди щодо тренувальних зборів досі нічого не відомо.

    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Зозуля ФК «Зірка»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ