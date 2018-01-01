Зозуля більше не гравець «Зірки»
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ФК Зірка
Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року
«Зірку» залишив черговий виконавець, повідомив офіційний сайт клубу з Кропивницького.
«Зірка» у суботу, 13 січня оголосила про припинення співпраці із захисником Олександром Зозулею за обопільною згодою сторін.
Нагадаємо, Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року, і виступав, переважно, за «дубль». У складі першої команди кропивничан Зозуля провів усього дві гри.
А от за «Зірку» U-21 Олександр зіграв у 18-ти матчах, в одному з яких відзначився забитим м’ячем.
Зазначимо, що «Зірка» повинна була 9-го січня вийти з відпустки. Про плани команди щодо тренувальних зборів досі нічого не відомо.
Джерело: Footboom