Зозуля більше не гравець «Зірки»

Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року

«Зірку» залишив черговий виконавець, повідомив офіційний сайт клубу з Кропивницького. «Зірка» у суботу, 13 січня оголосила про припинення співпраці із захисником Олександром Зозулею за обопільною згодою сторін. Нагадаємо, Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року, і виступав, переважно, за



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ФК Зірка

Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року

«Зірку» залишив черговий виконавець, повідомив офіційний сайт клубу з Кропивницького.

«Зірка» у суботу, 13 січня оголосила про припинення співпраці із захисником Олександром Зозулею за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Олександр Зозуля приєднався до команди влітку 2016 року, і виступав, переважно, за «дубль». У складі першої команди кропивничан Зозуля провів усього дві гри.

А от за «Зірку» U-21 Олександр зіграв у 18-ти матчах, в одному з яких відзначився забитим м’ячем.

Зазначимо, що «Зірка» повинна була 9-го січня вийти з відпустки. Про плани команди щодо тренувальних зборів досі нічого не відомо.

Джерело: Footboom