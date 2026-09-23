У лікарні помер чоловік, поранений під час атаки на Київ 23 вересня

Внаслідок удару РФ є пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці

Станом на 10:00 через ворожу атаку на столицю постраждали семеро осіб

У лікарні від отриманих травм помер чоловік, який зазнав поранень унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на столицю. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком»

«На жаль, у лікарні загинув чоловік, який отримав поранення внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні КМВА.

За даними КМВА, станом на 10:00 через ворожу атаку на столицю загинула одна особа та постраждали семеро осіб.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.