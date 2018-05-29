Біля пам’ятника Валерію Лобановському вшанували пам’ять легендарного тренера (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: fcdynamo.kiev.u

Пам’ять про тренера, якого не стало 13 травня 2002 року, була вшанована хвилиною мовчання

Вранці у день старту XV Міжнародного футбольного турніру, присвяченому пам’яті Валерія Лобановського біля пам’ятника легендарному тренеру на вулиці Грушевського, біля колонади стадіону «Динамо» зібралося багато людей, аби вшанувати пам’ять про видатного тренера.

Про це повідомляє прес-служба київського «Динамо».

На події був присутній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс, президент ФК «Динамо» Ігор Суркіс, знамениті ветерани клубу, вихованці клубної академії київського «Динамо» різного віку, починаючи з найменших.

Присутні ділилися спогадами про видатного наставника, покладали квіти до пам’ятника Метру.

Пам’ять про тренера, якого не стало 13 травня 2002 року, була вшанована хвилиною мовчання.