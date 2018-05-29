Меморіал Валерія Лобановського. Збірна України U-19 програла команді Ізраїлю
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У матчі за третє місце українці зустрінуться з Грецією.
У вівторок, 29-го травня, стартував традиційний Міжнародний турнір пам'яті Валерія Лобановського.
У першому півфіналі в Борисполі зустрічалися молодіжні збірні Словенії та Греції.
Успіх святкували словенці — 3:1.
О 18.00 у другому півфіналі в Києві на поле стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського вийшли збірні України та Ізраїлю.
На жаль, але наша команда поступилася з рахунком 0:1.
31 травня відбудуться поєдинки за призові місця.
Отже, у матчі за третє місце українці зустрінуться з Грецією.
У минулому році в турнірі брали участь збірні U-21, тоді Україна поступилася в серії пенальті Фінляндії.
Нагадаємо, збірна України U-19 виграла групу еліт-раунду відбору на Євро-2018 і стала однією з восьми команд, які зіграють у фінальній частині чемпіонату Європи в Фінляндії.