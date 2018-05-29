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    Меморіал Валерія Лобановського. Збірна України U-19 програла команді Ізраїлю

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    Меморіал Валерія Лобановського. Збірна України U-19 програла команді Ізраїлю

    У матчі за третє місце українці зустрінуться з Грецією.

    У вівторок, 29-го травня, стартував традиційний Міжнародний турнір пам'яті Валерія Лобановського.

    У першому півфіналі в Борисполі зустрічалися молодіжні збірні Словенії та Греції.

    Успіх святкували словенці — 3:1.

    О 18.00 у другому півфіналі в Києві на поле стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського вийшли збірні України та Ізраїлю.

    На жаль, але наша команда поступилася з рахунком 0:1.

    31 травня відбудуться поєдинки за призові місця.

    Отже, у матчі за третє місце українці зустрінуться з Грецією.

    У минулому році в турнірі брали участь збірні U-21, тоді Україна поступилася в серії пенальті Фінляндії.

    Нагадаємо, збірна України U-19 виграла групу еліт-раунду відбору на Євро-2018 і стала однією з восьми команд, які зіграють у фінальній частині чемпіонату Європи в Фінляндії.

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