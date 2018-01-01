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    Представлена форма хокейної збірної Росії на Олімпіаді-2018 (фото)

    МОК заборонив використовувати державний символ РФ на екіпіровці команди
    З форми російських хокеїстів прибраний герб, який був у початковому варіанті екіпіровки. За основу взято той же комплект, розроблений компанією Nike, який спочатку планувався для участі в Іграх-2018. Але після того, як було прийнято рішення, що збірна Росії відправиться до Південної Кореї під нейтральним прапором, на виїзному (білому) і
    • Сьогодні, 11:58
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    МОК. Фото: Getty Images
    МОК. Фото: Getty Images

    МОК заборонив використовувати державний символ РФ на екіпіровці команди

    З форми російських хокеїстів прибраний герб, який був у початковому варіанті екіпіровки.

    За основу взято той же комплект, розроблений компанією Nike, який спочатку планувався для участі в Іграх-2018.

    Але після того, як було прийнято рішення, що збірна Росії відправиться до Південної Кореї під нейтральним прапором, на виїзному (білому) і домашньому (червоному) комплектах був доданий напис «olympic athlete from russia».

    Джерело: championat.com

    Росія МОК російські спортсмени
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