Представлена форма хокейної збірної Росії на Олімпіаді-2018 (фото)
- Сьогодні, 11:58
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МОК. Фото: Getty Images
МОК заборонив використовувати державний символ РФ на екіпіровці команди
З форми російських хокеїстів прибраний герб, який був у початковому варіанті екіпіровки.
За основу взято той же комплект, розроблений компанією Nike, який спочатку планувався для участі в Іграх-2018.
Але після того, як було прийнято рішення, що збірна Росії відправиться до Південної Кореї під нейтральним прапором, на виїзному (білому) і домашньому (червоному) комплектах був доданий напис «olympic athlete from russia».
Джерело: championat.com