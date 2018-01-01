Представлена форма хокейної збірної Росії на Олімпіаді-2018 (фото)

МОК заборонив використовувати державний символ РФ на екіпіровці команди

З форми російських хокеїстів прибраний герб, який був у початковому варіанті екіпіровки. За основу взято той же комплект, розроблений компанією Nike, який спочатку планувався для участі в Іграх-2018. Але після того, як було прийнято рішення, що збірна Росії відправиться до Південної Кореї під нейтральним прапором, на виїзному (білому) і



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МОК. Фото: Getty Images

МОК заборонив використовувати державний символ РФ на екіпіровці команди

З форми російських хокеїстів прибраний герб, який був у початковому варіанті екіпіровки.

За основу взято той же комплект, розроблений компанією Nike, який спочатку планувався для участі в Іграх-2018.

Але після того, як було прийнято рішення, що збірна Росії відправиться до Південної Кореї під нейтральним прапором, на виїзному (білому) і домашньому (червоному) комплектах був доданий напис «olympic athlete from russia».

Джерело: championat.com