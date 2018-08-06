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    Фото

    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)

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    Рахім Стерлінг. Форма збірної Англії зразка 1998-го року - Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Рахім Стерлінг. Форма збірної Англії зразка 1998-го року

    При цьому О'Мара використовує сучасні бутси, але м'ячі залишаються вірні епохам

    Графічний дизайнер Джеймс О'Мара створив серію крутих артів з зірками футболу, які виступають в ретро-формі.

    При цьому О'Мара використовує сучасні бутси, але м'ячі залишаються вірні епохам:

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    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
    Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)

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    Джерело: ua.tribuna.com

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