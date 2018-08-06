Салах з 92-го, Кріштіану з 98-го: дизайнер переносить суперзірок футболу в минуле (фотогалерея)
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Рахім Стерлінг. Форма збірної Англії зразка 1998-го року
При цьому О'Мара використовує сучасні бутси, але м'ячі залишаються вірні епохам
Графічний дизайнер Джеймс О'Мара створив серію крутих артів з зірками футболу, які виступають в ретро-формі.
При цьому О'Мара використовує сучасні бутси, але м'ячі залишаються вірні епохам:
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Джерело: ua.tribuna.com