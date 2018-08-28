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    Фото

    Стало відомо, як виглядатиме офіційний м'яч футбольної Ліги націй (фото)

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    Стало відомо, як виглядатиме офіційний м'яч футбольної Ліги націй (фото)

    У мережі з'явилися фотографії нового м'яча

    Портал footyheadlines.com опублікував фотографії офіційного м'яча для нового турніру УЄФА – Ліги націй.

    Він виконаний у білому та сріблястому кольорах з використанням різнокольорових орнаментів.

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    Стало відомо, як виглядатиме офіційний м'яч футбольної Ліги націй (фото)
    Стало відомо, як виглядатиме офіційний м'яч футбольної Ліги націй (фото)
    Стало відомо, як виглядатиме офіційний м'яч футбольної Ліги націй (фото)

    Матчі турніру, у якому візьмуть участь 55 збірних, пройдуть з 6 вересня по 20 листопада.

    Путівки на чемпіонат Європи-2020 розіграні 5-9 червня 2019 року.

    Нагадаємо, збірна України у Лізі націй зіграє зі Словаччиною (вдома - 9 вересня; на виїзді - 16 листопада) та Чехією (на виїзді - 6 вересня; вдома - 16 жовтня).

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