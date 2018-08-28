Стало відомо, як виглядатиме офіційний м'яч футбольної Ліги націй (фото)



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У мережі з'явилися фотографії нового м'яча

Портал footyheadlines.com опублікував фотографії офіційного м'яча для нового турніру УЄФА – Ліги націй.

Він виконаний у білому та сріблястому кольорах з використанням різнокольорових орнаментів.

Update: First-Ever Adidas UEFA Nations League Ball Leaked https://t.co/6rxpuDqHMx — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 28 серпня 2018 р.

Матчі турніру, у якому візьмуть участь 55 збірних, пройдуть з 6 вересня по 20 листопада.

Путівки на чемпіонат Європи-2020 розіграні 5-9 червня 2019 року.

Нагадаємо, збірна України у Лізі націй зіграє зі Словаччиною (вдома - 9 вересня; на виїзді - 16 листопада) та Чехією (на виїзді - 6 вересня; вдома - 16 жовтня).