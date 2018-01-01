Усик, Світоліна, Шевченко та інші зірки українського спорту в творах мистецтва

Сервіс не зміг впоратися з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком

Ресурс Tribuna.com протестував новий додаток Arts & Culture від Google. З його допомогою можна відшукати двійника відомої картини або скульптури. Не всіх наших спортсменів вдалося підібрати. Наприклад, сервіс не впорався з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком. Але деякі пари збіглися майже ідеально. [GALLERY_BLOCK]