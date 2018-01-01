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    Усик, Світоліна, Шевченко та інші зірки українського спорту в творах мистецтва

    Сервіс не зміг впоратися з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком
    Ресурс Tribuna.com протестував новий додаток Arts & Culture від Google. З його допомогою можна відшукати двійника відомої картини або скульптури. Не всіх наших спортсменів вдалося підібрати. Наприклад, сервіс не впорався з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком. Але деякі пари збіглися майже ідеально.  [GALLERY_BLOCK]
    • Сьогодні, 11:40
    • Розсилка
    Андрій Шевченко
    Андрій Шевченко

    Сервіс не зміг впоратися з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком

    Ресурс Tribuna.com протестував новий додаток Arts & Culture від Google. З його допомогою можна відшукати двійника відомої картини або скульптури.

    Не всіх наших спортсменів вдалося підібрати. Наприклад, сервіс не впорався з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком. Але деякі пари збіглися майже ідеально. 

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    Джерело: ua.tribuna.com

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