Усик, Світоліна, Шевченко та інші зірки українського спорту в творах мистецтва
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Андрій Шевченко
Сервіс не зміг впоратися з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком
Ресурс Tribuna.com протестував новий додаток Arts & Culture від Google. З його допомогою можна відшукати двійника відомої картини або скульптури.
Не всіх наших спортсменів вдалося підібрати. Наприклад, сервіс не впорався з Коноплянкою, Ярмоленком і Зінченком. Але деякі пари збіглися майже ідеально.
Джерело: ua.tribuna.com