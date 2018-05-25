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    Українська тенісистка Костюк взяла участь у фотосесії відомого спортивного бренду (фотогалерея)

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    Українська тенісистка Костюк взяла участь у фотосесії відомого спортивного бренду (фотогалерея)

    Костюк співпрацює з брендом із 2017-го року

    Українська тенісистка Марта Костюк взяла участь в зйомках екіпіровки відомого спортивного бренду.

    На Ролан Гаррос 15-річна Костюк зачохлила ракетку на стадії другого раунду кваліфікації.

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    Українська тенісистка Костюк взяла участь у фотосесії відомого спортивного бренду (фотогалерея)
    Українська тенісистка Костюк взяла участь у фотосесії відомого спортивного бренду (фотогалерея)
    Українська тенісистка Костюк взяла участь у фотосесії відомого спортивного бренду (фотогалерея)
    Українська тенісистка Костюк взяла участь у фотосесії відомого спортивного бренду (фотогалерея)
    Українська тенісистка Костюк взяла участь у фотосесії відомого спортивного бренду (фотогалерея)

    Її кривдницею стала представниця Італії Мартіна Тревізан.

    Костюк відразу ж програла першу власну подачу, що дало перевагу суперниці, яка цим повністю скористалася – 6:3.

    У другому сеті Марта тричі поспіль брала подачу італійки, але кожного разу програвала і наступну свою.

    А вирішилося все за рахунку 3:4, коли Тревізан зробила брейк і довела справу до перемоги – знову 6:3.

    теніс Ролан Гаррос Марта Костюк
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