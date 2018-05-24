Марта Костюк не зуміла подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос
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Розсилка
Українка поступилася у другому раунді відбору
Марта Костюк не зможе замахнутися на ще один тенісний рекорд.
15-річна українка програла у кваліфікації Ролан Гаррос-2018 у Парижі.
Її кривдницею стала представниця Італії Мартіна Тревізан.
Костюк відразу ж програла першу власну подачу, що дало перевагу суперниці, яка цим повністю скористалася – 6:3.
У другому сеті Марта тричі поспіль брала подачу італійки, але кожного разу програвала і наступну свою.
А вирішилося все за рахунку 3:4, коли Тревізан зробила брейк і довела справу до перемоги – знову 6:3.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: $20,298,331
Друге коло кваліфікації
Мартіна Тревізан (Італія) – Марта Костюк (Україна) – 6:3, 6:3
Нагадаємо, Калініна впевнено подолала перший раунд кваліфікації.