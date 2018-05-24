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    Марта Костюк не зуміла подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос

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    Марта Костюк - Марта Костюк не зуміла подолати кваліфікацію на Ролан Гаррос
    Марта Костюк

    Українка поступилася у другому раунді відбору

    Марта Костюк не зможе замахнутися на ще один тенісний рекорд.

    15-річна українка програла у кваліфікації Ролан Гаррос-2018 у Парижі.

    Її кривдницею стала представниця Італії Мартіна Тревізан.

    Костюк відразу ж програла першу власну подачу, що дало перевагу суперниці, яка цим повністю скористалася – 6:3.

    У другому сеті Марта тричі поспіль брала подачу італійки, але кожного разу програвала і наступну свою.

    А вирішилося все за рахунку 3:4, коли Тревізан зробила брейк і довела справу до перемоги – знову 6:3.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: $20,298,331

    Друге коло кваліфікації

    Мартіна Тревізан (Італія) – Марта Костюк (Україна) – 6:3, 6:3

    Нагадаємо, Калініна впевнено подолала перший раунд кваліфікації.

    теніс Ролан Гаррос Франція Марта Костюк
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