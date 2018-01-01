Вони подолали пустелі та дюни. Фотографії дівчат, які кинули виклик «Дакару»-2018

Галерея зі світлинами жінок, які ризикнули виступити у ралі-рейді

Усі звикли, що у ралі-рейду «Дакар» не зовсім жіноче обличчя. Але кілька представниць прекрасної статі все ж кинули виклик пустелі, піщаним дюнам, скелям, рікам і, звичайно, чоловікам. «Дакар» – щорічний марафонський трансконтинентальний ралі-рейд. Проводиться з 1978 року. Як правило, фінішує у столиці Сенегалу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Камелія Ліпароті

Галерея зі світлинами жінок, які ризикнули виступити у ралі-рейді

Усі звикли, що у ралі-рейду «Дакар» не зовсім жіноче обличчя.

Але кілька представниць прекрасної статі все ж кинули виклик пустелі, піщаним дюнам, скелям, рікам і, звичайно, чоловікам.

«Дакар» – щорічний марафонський трансконтинентальний ралі-рейд. Проводиться з 1978 року. Як правило, фінішує у столиці Сенегалу – місті Дакар.

Після скандалу зі скасуванням «Дакару-2008», рішенням фірми-організатора ралі «A.S.O.», змагання, починаючи з «Дакару-2009», на невизначений час перенесено на терени країн Південної Америки.

Сайт ua.motorsport.com підібрав фотографії жінок, які ризикнули вийти на старт «Дакару»-2018, який завершився минулого вікенду: