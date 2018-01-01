Вони подолали пустелі та дюни. Фотографії дівчат, які кинули виклик «Дакару»-2018
- Сьогодні, 08:03
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Камелія Ліпароті
Галерея зі світлинами жінок, які ризикнули виступити у ралі-рейді
Усі звикли, що у ралі-рейду «Дакар» не зовсім жіноче обличчя.
Але кілька представниць прекрасної статі все ж кинули виклик пустелі, піщаним дюнам, скелям, рікам і, звичайно, чоловікам.
«Дакар» – щорічний марафонський трансконтинентальний ралі-рейд. Проводиться з 1978 року. Як правило, фінішує у столиці Сенегалу – місті Дакар.
Після скандалу зі скасуванням «Дакару-2008», рішенням фірми-організатора ралі «A.S.O.», змагання, починаючи з «Дакару-2009», на невизначений час перенесено на терени країн Південної Америки.
Сайт ua.motorsport.com підібрав фотографії жінок, які ризикнули вийти на старт «Дакару»-2018, який завершився минулого вікенду: