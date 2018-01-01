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    Вони подолали пустелі та дюни. Фотографії дівчат, які кинули виклик «Дакару»-2018

    Галерея зі світлинами жінок, які ризикнули виступити у ралі-рейді
    Усі звикли, що у ралі-рейду «Дакар» не зовсім жіноче обличчя. Але кілька представниць прекрасної статі все ж кинули виклик пустелі, піщаним дюнам, скелям, рікам і, звичайно, чоловікам. «Дакар» – щорічний марафонський трансконтинентальний ралі-рейд. Проводиться з 1978 року. Як правило, фінішує у столиці Сенегалу
    • Сьогодні, 08:03
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    Камелія Ліпароті
    Камелія Ліпароті

    Галерея зі світлинами жінок, які ризикнули виступити у ралі-рейді

    Усі звикли, що у ралі-рейду «Дакар» не зовсім жіноче обличчя.

    Але кілька представниць прекрасної статі все ж кинули виклик пустелі, піщаним дюнам, скелям, рікам і, звичайно, чоловікам.

    «Дакар» – щорічний марафонський трансконтинентальний ралі-рейд. Проводиться з 1978 року. Як правило, фінішує у столиці Сенегалу – місті Дакар.

    Після скандалу зі скасуванням «Дакару-2008», рішенням фірми-організатора ралі «A.S.O.», змагання, починаючи з «Дакару-2009», на невизначений час перенесено на терени країн Південної Америки.

    Сайт ua.motorsport.com підібрав фотографії жінок, які ризикнули вийти на старт «Дакару»-2018, який завершився минулого вікенду:

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    Лайя Санс, KTM Factory Team. Фото: Red Bull Content Pool
    Камелія Ліпароті, C.A.T Racing Yamaha. Фото: Yamaha Motor Racing
    Сандрін Фреше. Фото: Елізабетта Караччоло
    Зліва направо: Елізабетта Карассоло, Джулія Матоні та Сандрін Фрайчет, екіпаж Toyota HDJ100. Фото: Елізабетта Караччоло
    Ольга Рукова. Фото: Milagro - DPPI
    Елізабетта Караччоло, Motorsport.com. Фото: Елізабетта Караччоло
    Лайя Санс, Red Bull KTM Factory Racing. Фото: Red Bull Content Pool
    Крістіна Гутьєррес, Mitsubishi. Фото: Крістіна Гутьєррес
    Ольга Рукова. Фото: A.S.O.
    Крістіна Гутьєррес
    Камелія Ліпароті. Фото: A.S.O.
    Лайя Санс, KTM Racing Team. Фото: KTM Images
    Антоніо та Рафаелла Кабіні. Фото: Елізабетта Караччоло
    Екіпаж Toyota HDJ100 Motorsport.com. Фото: Елізабетта Караччоло

    Дакар Автоспорт
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