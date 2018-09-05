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    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)

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    Андрій Ярмоленко. Фото:&nbsp;ffu.ua - Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Андрій Ярмоленко. Фото: ffu.ua

    Перше тренування команди а Чехії розпочнеться о 19:00

    Вилетівши вранці о 9.30 із Києва, літак із національною командою України через півтори години приземлився у чеському місті Брно.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Оперативно пройшовши паспортний контроль, 24 гравці та тренерський штаб пересіли до комфортабельного автобуса.

    Шлях до міста Злін пролягає через швидкісний автобан, тож уже за годину синьо-жовті прибули до готелю Lesni, який на три дні стане резиденцією збірної України.

    Біля готелю вже чекали колекціонери автографів, однак свої розписи збірники залишали практично на ходу.

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    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)
    ffu.ua

    До виїзду на тренування, яке розпочнеться о 19.00, залишається майже п’ять годин.

    За півгодини до початку передігрового заняття головний тренер Андрій Шевченко та один із гравців збірної поспілкуються з представниками мас-медіа у конференц-залі стадіону в містечку Угерське-Градіште.

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