Збірна України з футболу прибула до Чехії й розмістилася у своїй резиденції (фотогалерея)



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Андрій Ярмоленко. Фото: ffu.ua

Перше тренування команди а Чехії розпочнеться о 19:00

Вилетівши вранці о 9.30 із Києва, літак із національною командою України через півтори години приземлився у чеському місті Брно.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Оперативно пройшовши паспортний контроль, 24 гравці та тренерський штаб пересіли до комфортабельного автобуса.

Шлях до міста Злін пролягає через швидкісний автобан, тож уже за годину синьо-жовті прибули до готелю Lesni, який на три дні стане резиденцією збірної України.

Біля готелю вже чекали колекціонери автографів, однак свої розписи збірники залишали практично на ходу.

До виїзду на тренування, яке розпочнеться о 19.00, залишається майже п’ять годин.

За півгодини до початку передігрового заняття головний тренер Андрій Шевченко та один із гравців збірної поспілкуються з представниками мас-медіа у конференц-залі стадіону в містечку Угерське-Градіште.